Yazılım Dünyası

Ofis Suite Pro
Ofis Yazılımları
Kapsamlı ofis uygulamaları paketi ile belgelerinizi kolayca oluşturun, düzenleyin ve yönetin. Word işlemci, e-tablo ve sunum araçları içerir.
- Versiyon: 4.0.0
- Boyut: 250 MB
- Lisans: Ticari (Yıllık)
- OS: Win, macOS, Linux
Guardian Defender
Güvenlik Yazılımları
Gerçek zamanlı tehdit algılama, fidye yazılımı koruması ve güvenli internet gezintisi sunan nihai güvenlik çözümü.
- Versiyon: 12.1.0
- Boyut: 120 MB
- Lisans: Abonelik
- OS: Windows
Canvas Master
Grafik Tasarım
Vektör ve raster grafik düzenleme, 3D modelleme ve animasyon yetenekleriyle yaratıcılığınızı serbest bırakın.
- Versiyon: 5.5.0
- Boyut: 450 MB
- Lisans: Tek Seferlik
- OS: Win, macOS
DevPro IDE
Geliştirme Araçları
Çoklu dil desteği, akıllı kod tamamlama, entegre test araçları ve güçlü hata ayıklayıcı içeren hepsi bir arada IDE.
- Versiyon: 3.1.2
- Boyut: 320 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS, Linux
DB Manager X
Veritabanı Yönetimi
Birden çok veritabanı motorunu destekleyen, görsel sorgu oluşturma ve raporlama yeteneklerine sahip kapsamlı yönetim aracı.
- Versiyon: 6.0.0
- Boyut: 180 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Win, macOS
MediaPlay Pro
Eğlence Yazılımları
Gelişmiş kodek desteği ve kullanıcı dostu arayüz ile tüm medya formatlarını sorunsuz oynatın.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: 60 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS, Linux
LearnSmart Kit
Eğitim Yazılımları
İnteraktif dersler, alıştırmalar ve ilerleme takibi ile öğrenmeyi eğlenceli hale getiren eğitim paketi.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 180 MB
- Lisans: Abonelik
- OS: Windows, macOS
Project Master
Ofis Yazılımları
Ekip projelerinizi planlayın, takip edin ve yönetin. Gantt şemaları, görev atamaları ve raporlama özellikleri.
- Versiyon: 1.5.0
- Boyut: 70 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Web Tabanlı
CyberShield VPN
Güvenlik Yazılımları
İnternet trafiğinizi şifreleyin ve anonim gezintinin keyfini çıkarın. Küresel sunucu ağı ile coğrafi engelleri aşın.
- Versiyon: 3.0.0
- Boyut: 40 MB
- Lisans: Abonelik
- OS: Win, macOS, Android, iOS
PhotoEdit Pro
Grafik Tasarım
Fotoğraflarınızı profesyonel düzeyde düzenleyin. Katman desteği, filtreler ve gelişmiş rötuş araçları.
- Versiyon: 7.0.0
- Boyut: 280 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Win, macOS
WebDev Express
Geliştirme Araçları
Hızlı ve etkili web sitesi geliştirme için görsel araçlar ve kod düzenleyici içeren hepsi bir arada platform.
- Versiyon: 2.5.0
- Boyut: 150 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS
SQL Explorer
Veritabanı Yönetimi
Çeşitli SQL veritabanlarını kolayca yönetin, sorgular çalıştırın ve verileri görselleştirin.
- Versiyon: 1.2.0
- Boyut: 90 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS
GameVault Launcher
Eğlence Yazılımları
Oyun koleksiyonunuzu tek bir yerden yönetin, başlatın ve arkadaşlarınızla bağlantı kurun.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 30 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Windows
EduKids Play
Eğitim Yazılımları
Çocuklar için özel olarak tasarlanmış eğlenceli ve eğitici oyunlar ve aktiviteler.
- Versiyon: 1.1.0
- Boyut: 150 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Android, iOS
Finance Tracker
Ofis Yazılımları
Gelirlerinizi ve giderlerinizi takip edin, bütçe oluşturun ve finansal hedeflerinize ulaşın.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: 45 MB
- Lisans: Freemium
- OS: Win, macOS, Android, iOS
Privacy Protector
Güvenlik Yazılımları
Dijital ayak izinizi silin, kişisel verilerinizi koruyun ve çevrimiçi gizliliğinizi sağlayın.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyit: 25 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Windows
3D Sculptor
Grafik Tasarım
Profesyonel 3D modeller ve animasyonlar oluşturmak için güçlü ve esnek bir araç seti.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: 700 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Win, macOS
DevOps Pro
Geliştirme Araçları
Sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) süreçlerinizi otomatikleştirin ve yazılım yaşam döngüsünü hızlandırın.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 100 MB
- Lisans: Kurumsal
- OS: Çoklu Platform
NoSQL Studio
Veritabanı Yönetimi
Çeşitli NoSQL veritabanları (MongoDB, Cassandra, Redis) için görsel yönetim ve sorgulama aracı.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 110 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS, Linux
VR Explorer
Eğlence Yazılımları
Sanal gerçeklik dünyalarını keşfedin, 360 derece videolar izleyin ve interaktif deneyimler yaşayın.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 500 MB
- Lisans: Demo
- OS: VR Destekli Cihazlar
Language Learner
Eğitim Yazılımları
Farklı dilleri interaktif dersler, telaffuz alıştırmaları ve kelime oyunları ile öğrenin.
- Versiyon: 3.0.0
- Boyut: 200 MB
- Lisans: Abonelik
- OS: Win, macOS, Android, iOS
CRM Pro
Ofis Yazılımları
Müşteri ilişkilerinizi yönetin, satış süreçlerinizi optimize edin ve müşteri memnuniyetini artırın.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: Web Tabanlı
- Lisans: Abonelik
- OS: Tüm Platformlar
DataEncrypt
Güvenlik Yazılımları
Hassas dosyalarınızı güçlü şifreleme algoritmaları ile koruyun.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: 30 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Windows
VectorDraw
Grafik Tasarım
Profesyonel vektör illüstrasyonları ve logolar oluşturmak için ideal bir araç.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 190 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Win, macOS
API Builder
Geliştirme Araçları
RESTful API'ler oluşturmak, test etmek ve belgelemek için kodsuz veya kod ile geliştirme imkanı.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 80 MB
- Lisans: Freemium
- OS: Tüm Platformlar
CloudDB Sync
Veritabanı Yönetimi
Yerel ve bulut tabanlı veritabanlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve yedekleyin.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: 60 MB
- Lisans: Ticari
- OS: Win, macOS
StreamMaster
Eğlence Yazılımları
Canlı yayınlarınızı kolayca yönetin, içeriklerinizi yayınlayın ve izleyicilerinizle etkileşim kurun.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 100 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Win, macOS
STEM Lab
Eğitim Yazılımları
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında interaktif deneyler ve simülasyonlar.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 300 MB
- Lisans: Okul Lisansı
- OS: Windows, macOS
HRM Suite
Ofis Yazılımları
İnsan kaynakları süreçlerinizi (bordro, personel yönetimi, performans değerlendirme) kolaylaştırın.
- Versiyon: 2.0.0
- Boyut: Web Tabanlı
- Lisans: Kurumsal
- OS: Tüm Platformlar
ThreatScan
Güvenlik Yazılımları
Sisteminizdeki zafiyetleri ve potansiyel tehditleri hızlıca tarayın ve raporlayın.
- Versiyon: 1.0.0
- Boyut: 50 MB
- Lisans: Ücretsiz
- OS: Windows