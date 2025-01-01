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Yazılım Dünyası

İhtiyaçlarınıza uygun, yenilikçi ve güçlü yazılımları keşfedin. SEO hizmetleri ile zirvede kalma imkanını yakalayın.!

Ofis Suite Pro

Ofis Yazılımları

Kapsamlı ofis uygulamaları paketi ile belgelerinizi kolayca oluşturun, düzenleyin ve yönetin. Word işlemci, e-tablo ve sunum araçları içerir.

  • Versiyon: 4.0.0
  • Boyut: 250 MB
  • Lisans: Ticari (Yıllık)
  • OS: Win, macOS, Linux
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Guardian Defender

Güvenlik Yazılımları

Gerçek zamanlı tehdit algılama, fidye yazılımı koruması ve güvenli internet gezintisi sunan nihai güvenlik çözümü.

  • Versiyon: 12.1.0
  • Boyut: 120 MB
  • Lisans: Abonelik
  • OS: Windows
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Canvas Master

Grafik Tasarım

Vektör ve raster grafik düzenleme, 3D modelleme ve animasyon yetenekleriyle yaratıcılığınızı serbest bırakın.

  • Versiyon: 5.5.0
  • Boyut: 450 MB
  • Lisans: Tek Seferlik
  • OS: Win, macOS
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DevPro IDE

Geliştirme Araçları

Çoklu dil desteği, akıllı kod tamamlama, entegre test araçları ve güçlü hata ayıklayıcı içeren hepsi bir arada IDE.

  • Versiyon: 3.1.2
  • Boyut: 320 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS, Linux
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DB Manager X

Veritabanı Yönetimi

Birden çok veritabanı motorunu destekleyen, görsel sorgu oluşturma ve raporlama yeteneklerine sahip kapsamlı yönetim aracı.

  • Versiyon: 6.0.0
  • Boyut: 180 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Win, macOS
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MediaPlay Pro

Eğlence Yazılımları

Gelişmiş kodek desteği ve kullanıcı dostu arayüz ile tüm medya formatlarını sorunsuz oynatın.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: 60 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS, Linux
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LearnSmart Kit

Eğitim Yazılımları

İnteraktif dersler, alıştırmalar ve ilerleme takibi ile öğrenmeyi eğlenceli hale getiren eğitim paketi.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 180 MB
  • Lisans: Abonelik
  • OS: Windows, macOS
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Project Master

Ofis Yazılımları

Ekip projelerinizi planlayın, takip edin ve yönetin. Gantt şemaları, görev atamaları ve raporlama özellikleri.

  • Versiyon: 1.5.0
  • Boyut: 70 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Web Tabanlı
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CyberShield VPN

Güvenlik Yazılımları

İnternet trafiğinizi şifreleyin ve anonim gezintinin keyfini çıkarın. Küresel sunucu ağı ile coğrafi engelleri aşın.

  • Versiyon: 3.0.0
  • Boyut: 40 MB
  • Lisans: Abonelik
  • OS: Win, macOS, Android, iOS
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PhotoEdit Pro

Grafik Tasarım

Fotoğraflarınızı profesyonel düzeyde düzenleyin. Katman desteği, filtreler ve gelişmiş rötuş araçları.

  • Versiyon: 7.0.0
  • Boyut: 280 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Win, macOS
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WebDev Express

Geliştirme Araçları

Hızlı ve etkili web sitesi geliştirme için görsel araçlar ve kod düzenleyici içeren hepsi bir arada platform.

  • Versiyon: 2.5.0
  • Boyut: 150 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS
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SQL Explorer

Veritabanı Yönetimi

Çeşitli SQL veritabanlarını kolayca yönetin, sorgular çalıştırın ve verileri görselleştirin.

  • Versiyon: 1.2.0
  • Boyut: 90 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS
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GameVault Launcher

Eğlence Yazılımları

Oyun koleksiyonunuzu tek bir yerden yönetin, başlatın ve arkadaşlarınızla bağlantı kurun.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 30 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Windows
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EduKids Play

Eğitim Yazılımları

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış eğlenceli ve eğitici oyunlar ve aktiviteler.

  • Versiyon: 1.1.0
  • Boyut: 150 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Android, iOS
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Finance Tracker

Ofis Yazılımları

Gelirlerinizi ve giderlerinizi takip edin, bütçe oluşturun ve finansal hedeflerinize ulaşın.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: 45 MB
  • Lisans: Freemium
  • OS: Win, macOS, Android, iOS
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Privacy Protector

Güvenlik Yazılımları

Dijital ayak izinizi silin, kişisel verilerinizi koruyun ve çevrimiçi gizliliğinizi sağlayın.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyit: 25 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Windows
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3D Sculptor

Grafik Tasarım

Profesyonel 3D modeller ve animasyonlar oluşturmak için güçlü ve esnek bir araç seti.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: 700 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Win, macOS
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DevOps Pro

Geliştirme Araçları

Sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) süreçlerinizi otomatikleştirin ve yazılım yaşam döngüsünü hızlandırın.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 100 MB
  • Lisans: Kurumsal
  • OS: Çoklu Platform
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NoSQL Studio

Veritabanı Yönetimi

Çeşitli NoSQL veritabanları (MongoDB, Cassandra, Redis) için görsel yönetim ve sorgulama aracı.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 110 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS, Linux
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VR Explorer

Eğlence Yazılımları

Sanal gerçeklik dünyalarını keşfedin, 360 derece videolar izleyin ve interaktif deneyimler yaşayın.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 500 MB
  • Lisans: Demo
  • OS: VR Destekli Cihazlar
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Language Learner

Eğitim Yazılımları

Farklı dilleri interaktif dersler, telaffuz alıştırmaları ve kelime oyunları ile öğrenin.

  • Versiyon: 3.0.0
  • Boyut: 200 MB
  • Lisans: Abonelik
  • OS: Win, macOS, Android, iOS
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CRM Pro

Ofis Yazılımları

Müşteri ilişkilerinizi yönetin, satış süreçlerinizi optimize edin ve müşteri memnuniyetini artırın.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: Web Tabanlı
  • Lisans: Abonelik
  • OS: Tüm Platformlar
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DataEncrypt

Güvenlik Yazılımları

Hassas dosyalarınızı güçlü şifreleme algoritmaları ile koruyun.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: 30 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Windows
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VectorDraw

Grafik Tasarım

Profesyonel vektör illüstrasyonları ve logolar oluşturmak için ideal bir araç.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 190 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Win, macOS
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API Builder

Geliştirme Araçları

RESTful API'ler oluşturmak, test etmek ve belgelemek için kodsuz veya kod ile geliştirme imkanı.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 80 MB
  • Lisans: Freemium
  • OS: Tüm Platformlar
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CloudDB Sync

Veritabanı Yönetimi

Yerel ve bulut tabanlı veritabanlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve yedekleyin.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: 60 MB
  • Lisans: Ticari
  • OS: Win, macOS
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StreamMaster

Eğlence Yazılımları

Canlı yayınlarınızı kolayca yönetin, içeriklerinizi yayınlayın ve izleyicilerinizle etkileşim kurun.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 100 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Win, macOS
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STEM Lab

Eğitim Yazılımları

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında interaktif deneyler ve simülasyonlar.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 300 MB
  • Lisans: Okul Lisansı
  • OS: Windows, macOS
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HRM Suite

Ofis Yazılımları

İnsan kaynakları süreçlerinizi (bordro, personel yönetimi, performans değerlendirme) kolaylaştırın.

  • Versiyon: 2.0.0
  • Boyut: Web Tabanlı
  • Lisans: Kurumsal
  • OS: Tüm Platformlar
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ThreatScan

Güvenlik Yazılımları

Sisteminizdeki zafiyetleri ve potansiyel tehditleri hızlıca tarayın ve raporlayın.

  • Versiyon: 1.0.0
  • Boyut: 50 MB
  • Lisans: Ücretsiz
  • OS: Windows
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